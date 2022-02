In Sachsen , insbesondere in Dresden, melden die Behörden dagegen etwas höhere Infektionszahlen aus den Unterkünften. Mit 108 positiven Fällen unter gut 2.200 Bewohnern liegt Sachsen über dem mitteldeutschen Schnitt. Knapp die Hälfte davon wurde aber aus der Landeshauptstadt gemeldet. Über acht Prozent der Bewohner dort sind derzeit mit Corona infiziert.

Die Landesdirektion erklärt schriftlich: "Parallel zu den aktuell in der Gesamtbevölkerung, vor allem in den sächsischen Großstädten, steigenden Neuerkrankungsfällen ist in den letzten Wochen auch die Zahl neuer Positivfälle in den Aufnahmeeinrichtungen in den Großstädten angestiegen. Die Landesdirektion Sachsen verfügt jedoch über ein sehr weitgehendes und stetig weiterentwickeltes Hygiene- und Testkonzept für die Aufnahmeeinrichtungen."