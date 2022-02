Der Expertenrat der Bundesregierung hält unter bestimmten Bedingungen Lockerungen von Corona-Maßnahmen in den kommenden Wochen für möglich. Das Gremium erklärte am Sonntagabend, eine Plateaubildung der Neuinfektionen und ein nachfolgender Abfall der derzeitigen Welle sei in den kommenden Wochen zu erwarten: "Für diesen Zeitpunkt ist es wichtig, vorausschauend Öffnungsstrategien zu planen und diese Schritte verständlich zu kommunizieren."