Der Corona-Expertenrat der Bundesregierung. Bildrechte: dpa

In der Debatte um verkürzte Quarantänezeiten blieb das Gremium bei Kranken- und Pflegeeinrichtungen zurückhaltend und gab keine konkrete Empfehlung: "Für die Aufrechterhaltung der Versorgung ist eine ausgewogene Quarantäneregelung erforderlich, die gleichzeitig den Erfordernissen des Infektionsschutzes insbesondere für vulnerable Gruppen gerecht wird", hieß es in der Stellungnahme. Der Expertenrat appellierte "dringlich" an die Leitungen medizinischer Einrichtungen, "auf eine hohe Impf- und Boosterimpfquote in den Belegschaften hinzuwirken".