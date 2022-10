Stiftung Warentest Deutliche Mängel bei vielen FFP2-Masken

Übertragen auf den Menschen bedeute dies, dass das Atmen mit diesen Masken vergleichsweise schwerfallen dürfte. "Vor allem Menschen, die vorbelastet oder nicht mehr ganz so fit sind, bekommen durch sie eher schlecht Luft. Damit sind diese Masken nur wenig geeignet", so Stiftung Warentest.

Die gute Nachricht: Viele Masken bieten eine hohe Filterwirkung. Das bringt aber nur was, wenn sie auch passen, betonen die Warentester und raten: "Eine schlechte Passform kann die Schutzwirkung deutlich mindern. Neue Masken am besten zunächst in möglichst geringer Stückzahl kaufen und den Sitz am eigenen Gesicht überprüfen. Auch beim Bewegen des Kopfes sollte keine Luft an den Rändern vorbeiströmen."