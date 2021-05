Was für die Einzelhändlerin nicht alltagstauglich klingt, klingt für Axel Klein nach einem Hoffnungsschimmer. Er ist Chef des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Sachsen. "Wir sind davon als Gastronomie ja sehr abhängig, dass es wieder losgeht." Seit mittlerweile sechs Monaten habe man durchgängig geschlossen. "Und unser Heil und unsere Lösung besteht darin, wieder eine Öffnung hinzubekommen."

Klein begrüßt also ausdrücklich, dass Getestete, Geimpfte und Genesene nun deutschlandweit gleichgestellt werden sollen und hofft auf eine schnelle Öffnung von Hotels und Gaststätten. Probleme bei den Kontrollen sieht er nicht: "Der Getestete oder Geimpfte bekommt also so eine Art digitalen Ausweis, mit dem er sich dann beim Eingang ins Restaurant ausweist. Der wird gescannt und dann ist auch klar, wie lang er geimpft ist."