Erfassen mussten die Krankenhäuser die Daten zwar auch bisher schon, allerdings wurden diese lediglich über die normale Meldekette an die örtlichen Gesundheitsämter weitergeleitet. Die Daten flossen dann wiederum in die Corona-Wochenberichte des Robert Koch-Instituts ein und wurden dort veröffentlicht. Die Divi-Sprecherin sagte dem MDR, dass die in den Wochenberichten veröffentlichten Zahlen allerdings nur die Daten von maximal der Hälfte aller Klinikeinweisungen enthielten.