Wer Bahnfahren, ins Restaurant oder Café möchte, für den oder die gilt seit geraumer Zeit, den Impf- oder Genesenen-Status oder einen tagesaktuellen offiziellen Test vorzuzeigen. 3G, 2G, 2G+ – die "G"-Varianten sind unterschiedlich. In allen drei Fällen zählen die Genesenen, also alle, die Corona überstanden haben, mit hinein. Dieser Status galt bisher für sechs Monate. Doch nun wird er stark verkürzt.

Im Angesicht der neueren Omikron-Variante ist der Status "Genesen" nur noch drei Monate gültig. Darauf wies die Bundesregierung hin. Die Verkürzung sei auf die ansteckendere Omikron-Variante zurückzuführen, erklärt ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Montag in Berlin. Die vorherige Zeitspanne von sechs Monaten habe gegolten, so lange man mit der vorherrschenden Delta-Variante umgehen musste.