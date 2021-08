Wer eine Corona-Infektion überstanden hat, kann sich seit Dienstag einen digitalen Nachweis in der Apotheke ausstellen lassen. Das teilte die Bundesvereinigung der Apothekenverände mit. Dem Verband zufolge bieten viele Apotheken der Service an. Kunden würden gebeten, sich dennoch vorab zu informieren, ob eine Ausstellung des Nachweises in ihrer Filiale möglich sei. Den Nachweis bekommen Genesene auch beim Arzt. Das geht schon seit einiger Zeit.



Genesene müssen ein gültiges Ausweisdokument und den Nachweis ihrer früheren Erkrankung in Form eines positiven PCR-Tests mitbringen, um einen digitalen Nachweis zu bekommen. Der Test darf nicht länger als 180 Tage zurückliegen.