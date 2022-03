Nach Corona-Infektion Wie bekommt man den Genesenennachweis?

Diese Fälle sowie überhaupt jede neue Nachricht zum Thema Genesenennachweis lasse die Telefone in den Apotheken nicht mehr stillstehen: "Also wir werden natürlich schon konfrontiert mit den Fragen: Ich dachte oder ich habe in den Nachrichten gehört, ein Schnelltest reicht aus. Das sind so die Dinge, mit denen wir uns zurzeit rumschlagen", erzählt Groß.

In der EU soll nun also ein positiver Schnelltest für den Genesenennachweis ausreichen, um die PCR-Testkapazitäten zu schonen. Ob es aber überhaupt so weit kommt, ist fraglich. So teilte eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums auf Anfrage von MDR AKTUELL mit, dass es in Deutschland genug PCR-Tests gebe, um genau zu prüfen, ob jemand infiziert sei.