Ein Problem aus Sicht von Apotheker Reinhard Groß: "Die Patienten haben mitunter überhaupt noch nichts in der Hand, weil sie eben von ihrem Gesundheitsamt noch nichts gehört haben und noch darauf warten, dass ihnen vom Labor etwas zugeschickt wird."

Genügend PCR-Testkapazitäten in Deutschland

Diese Fälle sowie jede neue Nachricht zum Thema Genesenennachweis sorgten im Frühjahr für viele Telefonanrufe in den Apotheken: "Also wir werden natürlich schon konfrontiert mit den Fragen: Ich dachte oder ich habe in den Nachrichten gehört, ein Schnelltest reicht aus", erzählt Groß.

Für diese Verwirrung sorgte Ende Februar eine Verlautbarung der EU. Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides erklärte, dass in Europa künftig ein positiver Schnelltest für den Genesenennachweis ausreichen könne. So sollten die seinerzeit stark ausgelasteten PCR-Testkapazitäten geschont werden. Dabei handelt es sich jedoch um eine Möglichkeit und nicht um eine Vorschrift. Die Entscheidung über den notwendigen Nachweis liegt weiter bei den Mitgliedsstaaten – und in Deutschland ist nach dem Bundesinfektionsschutzgesetz vom 19. März 2022 nach wie vor ein PCR-Test vorgeschrieben.

Ausnahme in Thüringen: PCR-Test für Nachweis bleibt aber Voraussetzung

Zusätzlich kompliziert ist die Situation im Freistaat Thüringen. Dort ist seit dem 1. April ein PCR-Test nicht mehr grundsätzlich nötig, um eine Infektion nachzuweisen. Ein Antigen-Schnelltest reicht dazu aus. Hintergrund sind Engpässe bei den PCR-Testkapazitäten in Frühjahr.