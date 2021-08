In Deutschland sollen künftig auch Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren ein Impfangebot erhalten. Das berichten die Deutsche Presse-Agentur und die "Bild am Sonntag" unter Berufung auf einen entsprechenden Beschlussentwurf der Gesundheitsminister von Bund und Ländern.

Demnach wollen alle Bundesländer in ihren Impfzentren Impfungen für Zwölf- bis 17-Jährige anbieten. Auch niedergelassene Ärzte und Betriebsärzte sollen eingebunden werden. In einigen Ländern sind Impfaktionen etwa an Schulen geplant.