Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beraten seit dem Vormittag über verschiedene Corona-Themen. Im Zentrum der Videoschalte sollen unter anderem Probleme von Kindern und Jugendlichen in der Pandemie stehen. Nähere Festlegungen werden zur Zukunft der Impfzentren erwartet. Nach Ansicht des bayerischen Gesundheitsministers Klaus Holetschek sollen diese weiter betrieben und staatlich unterstützt werden. "Das System hat sich so bewährt, dass ich jetzt weiter drauf setzen würde bis Ende des Jahres", sagte Holetschek im ZDF-Morgenmagazin. Auch Sachsen und Sachsen-Anhalt wollen die Impfzentren und regionalen Impfstellen mindestens bis September weiterbetreiben. Beraten werden soll auch über Long Covid, also Langzeitfolgen einer Covid-Erkrankung.