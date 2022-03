Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat den Ländern Kriterien zur Bestimmung von Corona-Hotspots vorgeschlagen. Die Kriterien will er am Montagnachmittag in einer Video-Schalte mit den Gesundheitsministern und Gesundheitsministerinnen der Länder diskutieren.

Lauterbach will den Ländern dann vier Kriterien zur Bestimmung von Corona-Hotspots vorschlagen. Dazu gehöre unter anderem, wenn Krankenhäuser planbare Eingriffe verschieben müssten oder die Notfallversorgung gefährdet sei, erläuterte er im Vorfeld bei "Bild-TV". Zudem dürften in der Pflege Untergrenzen nicht unterschritten werden. Das vierte Kriterium betrachte, ob Patienten in andere Krankenhäuser verlegt werden müssten oder nicht. Mit diesen Kriterien sollten die Länder in der Lage sein, die Hotspot-Regelungen umzusetzen, sagte der SPD-Politiker.