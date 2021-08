Der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Bayerns Ressortchef Klaus Holetschek, erklärte, das sei notwendig, um Infektionsschutzmaßnahmen in den Ländern weiterhin umzusetzen, wenn das geboten sei: "Angesichts steigender Infektionszahlen halten wir das für wichtig, denn wir dürfen uns nicht voreilig unserer erprobten Instrumente berauben."

Nach einer Mitteilung des bayerischen Gesundheitsministeriums präzisierten die Minister zudem die Zielgruppe für den Start der Corona-Auffrischungsimpfungen. Diese soll es zunächst in Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe geben sowie in weiteren Einrichtungen mit vulnerablen Gruppen. Außerdem sollen Menschen mit Immunschwäche oder Immunsuppression und Pflegebedürftige in ihrer eigenen Häuslichkeit diese sogenannte Booster-Impfung bekommen, ebenso alle Menschen über 80 Jahre. Voraussetzung für die Auffrischung ist, dass die Zweitimpfung mindestens sechs Monate zurückliegt.