Reaktogenität ist der Fachausdruck für das, was im Zusammenhang mit den Corona-Impfungen schon sehr häufig thematisiert wurde: Es handelt sich dabei um die Fähigkeit eines Vakzins, Impfreaktionen hervorzurufen – also etwa Schmerzen, Schwellungen und Rötungen. Nun liegt die Vermutung nahe, dass ein vierfach höher dosierter Impfstoff auch stärkere Reaktionen hervorruft. Und so ist es auch.