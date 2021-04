Corona-Pandemie Aus finanzieller Not vom IT-Experten zum Hacker

Die Pandemie ist in allen Bereichen des Lebens allgegenwärtig. Auch am Computer. Viele Menschen arbeiten von Zuhause aus. Sie nutzen dort ihr eigenes WLAN und vielleicht sogar ihren eigenen Rechner – also Systeme, die Hacker viel einfacher angreifen können. Und manche Experten befürchten sogar, dass Hackerangriffe auch aus einem anderen Grund zunehmen können: Weil IT-Experten arbeitslos werden und die Seiten wechseln.