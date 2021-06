7,6 Prozent mehr Menschen als im selben Zeitraum des Vorjahres waren demnach an einer Herz-Kreislauf-Komplikation gestorben, während die Sterblichkeit allein durch eine Herzerkrankung um 11,8 Prozent höher war. Im selben Zeitraum sank in den 26 Kliniken, die an der Untersuchung teilnahmen die Zahl der Herzkathetereingriffe um 35 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Studienautoren vermuten, dass der Sterblichkeitsanstieg nicht allein mit SARS-CoV-2-Infektionen zu erklären ist, sondern dass Patienten viel später als üblich in die Kliniken kamen und dadurch deren Herz- oder Gefäßkomplikationen verzögert medizinisch versorgt wurden.