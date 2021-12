Cronos-Registerstudie Höheres Risiko von schwerem Corona-Verlauf bei ungeimpften Schwangeren

Es ist die Aufgabe der niedergelassenen Frauenärzte und -ärztinnen, die Frauen davon zu überzeugen. Das sei nicht immer ganz einfach, erzählt Dr. Cornelia Hösemann. Sie leitet den Berufsverband der Frauenärzte in Sachsen und praktiziert selbst in ihrer Praxis in Großpösna. Aus ihren Beratungen weiß sie, "dass also natürlich eine Schwangere sehr viel bewusster, sehr viel intensiver auch fragt, Beratung haben will, weil sie ja letztlich nicht nur für sich allein entscheidet, sondern auch für das Ungeborene in ihrem Bauch".