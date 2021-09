Gleiches gilt aktuell auch für Sachsen-Anhalt. Etwas anders ist es dagegen in Thüringen, wo nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung die Impfungen in den Impfstellen und Impfzentren gemäß Impfverordnung des Bundes nach Postleitzahlen erfasst werden. Dies geschieht zwar auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt. Die Daten werden bislang aber nicht entsprechend ausgewertet.



Auch in Thüringen aber kann es laut KVT zu regionalen Verzerrungen kommen, denn zum einen sind Impfungen durch Betriebsärzte und Krankenhäuser nicht Bestandteil dieser Darstellung. Zudem werden Impfungen bei niedergelassenen Ärzte auch hier "technisch nur für den Standort der Praxis" erhoben.