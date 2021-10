Leicht zu interpretieren ist der Wert allerdings nach wie vor nicht , da das RKI die betreffenden Fälle nicht nach dem Tag der Krankenhauseinweisung statistisch erfasst, sondern nach dem Meldedatum eines Falles. Das heißt, dass ein gestern eingewiesener Covid-19-Patient, dessen Infektion aber bereits seit zehn Tagen bekannt ist, nicht in der Hospitalisierungsinzidenz, wie sie das RKI herausgibt, erfasst ist.

Die Länder haben zudem unterschiedliche Grenzwerte oder Regelungen formuliert, nach denen bei ihnen die Hospitalisierung zur Bewertung der Corona-Lage herangezogen wird. So überlässt es Sachsen-Anhalt seinen Kreisen etwa selbst, zur Beurteilung des Infektionsgeschehens die Indikatoren Bettenbelegung und Intensivstationen-Auslastung heranzuziehen – ohne dabei festzulegen, in welcher Form dies geschehen soll.

Thüringen erhebt die Hospitalisierungsinzidenz selbst. Der "eigene" Wert ist neben der Inzidenz und der Intensivbettenauslastung ein Indikator für die Bewertung des Infektionsgeschehens, das Land hat jeweils Grenzwerte festgelegt. In Sachsen gilt die Hospitalisierungsinzidenz des RKI neben absoluten Zahlen belegter Krankenhausbetten. In Thüringen und Sachsen sind die Grenzwerte für die Verschärfung von Corona-Maßnahmen jeweils sieben und zwölf ins Krankenhaus eingewiesene Covid-19-Patienten in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner.