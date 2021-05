Denn der Frust und die Wut der Anrufer seien nicht immer lapidar, sagt Kai Kranich: "Es sind nicht immer nur Menschen, die in irgendeiner Art und Weise sagen: Ich bin Steuerzahler und ich will meinen Urlaub, also will ich jetzt auch geimpft werden. Sondern oft sind dahinter auch persönliche Schicksale – und die Menschen sind dadurch auch gestresst, frustriert und das müssen wir auch irgendwie abfangen."