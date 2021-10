Der Präsident der Intensivmediziner-Vereinigung DIVI, Gernot Marx, sagte, Patienten mit schweren und tödlichen Corona-Verläufen seien in fast allen Fällen ungeimpft. Zudem treffe der Impfdurchbruch meist Menschen, deren Immunsystem etwa durch eine Chemotherapie oder eine dauerhafte Kortisonbehandlung geschwächt sei oder deren Alter über 80 Jahren liege.

Vorbereitung auf eine Impfung mit Biontech Bildrechte: dpa

In Deutschland sind nach RKI-Daten 65,3 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Die Quote unter den Erwachsenen liegt laut RKI bei 75,9 Prozent. Mindestens einmal gegen das Virus geimpft sind demnach 68,6 Prozent aller Bürger und Bürgerinnen, bei den Erwachsenen sind es 79,4 Prozent.



In Zahlen ausgedrückt sind nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums damit mehr als 54 Millionen Deutsche vollständig geimpft. Es wird aber von einer höheren Impfquote ausgegangen.