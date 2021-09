Im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie soll eine bundesweite Impfaktionswoche "#HierWirdGeimpft" neue Fortschritte bringen. Von Montag bis Sonntag sollen sich Bürger an zahlreichen Stellen ohne Termin und kostenfrei impfen lassen können. Neben denen in Impfzentren soll es viele temporäre Angebote geben, etwa in Bibliotheken oder Einkaufszentren.