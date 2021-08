Um einen neuen Corona-Impfausweis zu bekommen, sollte man am besten eine E-Mail oder einen Brief an die Kassenärztliche Vereinigung schreiben. Darin sollten Name, Geburtsdatum, Anschrift angegeben werden und auch eine kurze Begründung, warum man einen neuen Ausweis braucht. Die KV kann dann anhand von Abrechnungen erkennen, ob und wann man tatsächlich geimpft wurde. Dieses Nachprüfen ist allerdings mühsam. Und deshalb dauert die Neuausstellung auch so lange.

Eine andere Möglichkeit gibt es laut KV es nicht. Wer also jetzt merkt, dass der Impfausweis weg ist und ihn auch nicht in einer App digitalisiert hat, jedoch nächste Woche nach Italien in den Urlaub will, der muss die Reise wohl ausfallen lassen. Schneller geht es eventuell nur für alle, die sich bei der Hausärztin oder dem Hausarzt impfen ließen. Die KV Sachsen teilt hierzu mit: "Zunächst sollte sich der Patient an seinen Hausarzt wenden, welcher in der Regel in seiner Patientenakte noch die meisten durchgeführten Impfungen hinterlegt hat und darauf basierend einen neuen Impfausweis ausstellen kann."