Soweit die Einschätzung auf bundesweiter und EU-Ebene. In der Praxis wird das allerdings zum Teil anders umgesetzt. Interessant ist die Frage vor allem dort, wo die 2G-Plus Regel gilt. Das heißt: Zugang nur mit vollständiger Impfung oder Genesung und Test. In einigen Fällen fällt nämlich der zusätzliche Test für geboosterte Personen weg. Und es kommt darauf an, in welchem Bundesland man sich befindet, wie der Vergleich in Mitteldeutschland zeigt.