Niedrigschwellige Angebote Urlaubszeit: Impfung auch in anderen Bundesländern

Wer in Deutschland Urlaub macht, kann sich auch in vielen anderen Bundesländern impfen lassen. Das ergab eine Umfrage von MDR AKTUELL in den Ländern. Urlauber und Touristen können sich demnach in allen anderen Bundesländern jederzeit bei Hausärzten Impftermine holen. Elf der 16 Bundesländer akzeptieren Nicht-Einheimische in ihren Impfzentren oder in ihren mobilen Impfstationen, darunter Mecklenburg-Vorpommern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Bayern.