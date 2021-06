Das Impfzentrum Zwickau. Etwa 1.000 Menschen werden hier momentan täglich gegen Corona geimpft. Ein kurzes Aufklärungsgespräch in der Kabine, dann wird die Spritze gesetzt. Was übrig bleibt, sind etwas Zellstoff, dazu Kanüle und Spritze. Alles wird nach der Impfung direkt in einem Plastikmülleimer entsorgt. Außer die Kanüle, die wandert in einen kleineren Extraeimer.