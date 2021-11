Beispielsweise in Rheinland-Pfalz gilt ab Montag eine tägliche Testpflicht für ungeimpfte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Krankenhäusern und Pflegeheimen. Ministerpräsidentin Malu Dreyer begründete dies mit der derzeitigen Infektionswelle. Man wolle besonders gefährdete Menschen wieder besser schützen, sagte sie am Dienstag.

Auch in Brandenburg wurde am Dienstag eine tägliche Testpflicht für ungeimpfte Mitarbeiter von Pflegeheimen beschlossen. Das teilte die Staatskanzlei mit. Demnach solle die Testpflicht in Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 sowie bei akuten Corona-Ausbrüchen gelten. Zuvor gab es einen in einem Seniorenheim im Landkreis Barnim einen Corona-Ausbruch, die dem bis gestern Abend elf Menschen gestorben sind. Die Impfquote der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Einrichtung liegt laut einer Amtsärztin bei lediglich etwa 50 Prozent.