Corona-Pandemie Wie einfach ist es, an einen gefälschten Impfpass zu kommen?

LKA warnt vor Impfpassfotos im Internet

Die Nachfragen in den Landeskriminalämtern in Mitteldeutschland zeigen: In Sachsen und Thüringen sind den Ermittlern keine Fälle von Impfpassfälschungen bekannt. In Sachsen-Anhalt wisse man von fünf Fällen, erklärt der Sprecher des LKA Michael Klocke. Die Ermittlungen seien sehr schwierig. Die Fälscher nutzten meist Bilder von echten Pässen, die Geimpfte aus Freude im Netz posten würden.

Michael Klocke warnt daher: "Es ist durchaus verständlich, dass sich jeder freut, einen Impfpass erhalten zu haben. Wer jedoch ein Bild seines Impfpasses auf Facebook, Instagram und Co veröffentlichen will, sollte Folgendes bedenken: Kriminelle nutzen die so verbreiteten Daten, um Impfpässe zu fälschen und im Netz anzubieten."