Die Impfpassanbieter auf Telegram verlangen eine Zahlung im Voraus, meist in einer Kryptowährung wie Bitcoin oder über ein Prepaid-System für Online-Käufe wie "Paysafecard", was ebenfalls auf ein unseriöses Geschäft hindeutet. Ein Anbieter schreibt: "Ab der 2. Bestellung wird PayPal akzeptiert." Geliefert wird dann angeblich innerhalb weniger Werktage per Post. In manchen Fällen werden die Kunden mit einem Beweisfoto oder -video des bestellten Impfpasses gelockt.