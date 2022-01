Haustein führt die Geschäfte der Sozialbetriebe Mittleres Erzgebirge, die mehrere stationäre Einrichtungen und ambulante Pflegedienste in der Region betreiben. Nicht nur er zerbricht sich den Kopf darüber, wie es ab März weitergehen soll. Auch die Beschäftigten treibe dieser Gedanke um, sagt Haustein. Einerseits die Ungeimpften, um deren berufliche Zukunft es gehe. Und auf der anderen Seite seien diejenigen, die bleiben dürfen und sich fragen, wie es weitergehen solle, da die Arbeit dann nicht mehr zu schaffen sei. "Weil die Leute natürlich wissen, dass wir im vollstationären Bereich, also in den Heimen, keinen Pflegebedürftigen kündigen können oder nach Hause schicken können, weil das Zuhause ist ja das Pflegeheim", erklärt Haustein.