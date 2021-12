Thomas Grünewald sieht das entspannter. Er ist Leiter der Klinik für Infektions- und Tropenmedizin am Klinikum Chemnitz und Vorsitzender der Sächsischen Impfkommission (Siko). "Das hat man in Frankreich auch befürchtet. Tatsächlich war es aber nicht so, dass die Impfpflicht zu einem Abspringen aus ihren abgestammten Berufen geführt hat. Ich glaube nicht, dass es so dramatisch wird, wie es am Anfang befürchtet wurde. Wir haben gute Beispiele aus Frankreich, Italien und Griechenland, wo das eben Gott sei Dank nicht der Fall gewesen ist", sagt der Mediziner.