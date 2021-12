Kommentar Impfpflicht würde Klarheit schaffen und Moralisieren beenden

Eine Impfpflicht gegen das Coronavirus sei nicht sinnvoll und werde abgelehnt – so hat es die Ministerpräsidentenkonferenz vor reichlich einem Jahr beschlossen. Keine Impfpflicht. Das heißt: Niemand wird gegen seinen Willen geimpft. Seitdem ist viel passiert. Einem Sommer der Hoffnung folgt nun ein Winter des Schreckens. Vielen Politikern, die eine Impfpflicht einst so kategorisch ausgeschlossen haben, dämmert allmählich: Eine Kurswende muss her.