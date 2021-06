In mehreren Bundesländern war die Impfpriorisierung bei den Arztpraxen allerdings bereits weggefallen, unter anderem in Sachsen. In Hamburg hingegen wird die Priorisierung in den Impfzentren über den 7. Juni hinaus vorerst beibehalten. Die Regierung des Stadtstaates begründete dies damit, dass es noch viele Vorerkrankte gebe, die keine Impfung hätten. Auch in Schleswig-Holstein und Bayern soll die Priorisierung in den Impfzentren vorerst bestehen bleiben. In Bremen arbeiten die Impfzentren die Vorranglisten zunächst weiter ab. Im Saarland sollen Menschen der bisherigen Priorisierungsgruppen dort nach wie vor vorrangig bei Terminen bedacht werden.