Zwar veröffentlichen RKI und die einzelnen Bundesländer Daten zu den Impfquoten für Deutschland sowie die jeweiligen Bundesländer und Landkreise. Allerdings beziehen sich diese auf den jeweiligen Impfort – also etwa ein Impfzentrum oder eine Arztpraxis. Gerade im Winter und Frühling fand aber der überwiegende Teil der Immunisierungen in den Impfzentren statt. Dafür fuhren viele Menschen etwa aus Leipzig in einen anderen Kreis – und tauchen seitdem als geimpfte Person in eben diesem Kreis auf. Aufschluss darüber, wie viele Menschen in einem Landkreis wirklich immunisiert sind, geben diese Daten nicht.