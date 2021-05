Einige Länder waren mit der Freigabe der Impfreihenfolge in Arztpraxen schon vorgeprescht. So dürfen sich in Baden-Württemberg und Berlin seit Montag die Menschen bereits ohne Eingruppierung impfen lassen. Bayern folgt vermutlich im Laufe der Woche, Sachsen am 24. Mai. Heute kündigte das Ministerpräsident Bodo Ramelow auch für Thüringen an. Ärztevertreter verweisen allerdings darauf, dass trotz dieser Regelungen aktuell noch immer nicht genügend Impfstoff für alle vorhanden sei.