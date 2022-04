Eine, die dem MDR schon nach der ersten Berichterstattung im Februar geschrieben hat, ist die 31-jährige Vera Rieder. Seit ihrer ersten Corona-Impfung im Oktober letzten Jahres leidet die junge Frau unter den Nebenwirkungen. Es begann mit einem linksseitigen Hautausschlag. Kribbelgefühle, Muskelzuckungen und Taubheitsgefühle kamen dazu. Die Hand der Sportlehrerin geht in eine Spastik über, die die Ärzte als Impfreaktion mit Krallenhand beschreiben. Dazu kamen starke Herzrhythmusstörungen, die sie zuvor nie hatte. "Wenn das Herz wirklich 30 Mal in der Minute schlägt und dann ins andere Extrem übergeht bis zu 170 Mal, also massive Pulsschwankungen. Mein Herz krampfte sich zusammen, das ging nicht Stunden sondern Wochen so. Und wenn man dann keine Erklärung für diese Symptome bekommt, das macht einem wirklich Angst" so die 31-Jährige.