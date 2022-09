Corona-Impfschäden Erste Prozesse gegen Pharmakonzerne laufen an

Sein Leben sei bis heute belastet, so der 37-Jährige. Sowohl die Uniklinik Köln als auch die Universität Greifswald, die sein Blut untersucht hat, bescheinigen ihm, dass er aufgrund der Impfung den seltenen Impfschaden, eine Sinusvenenthrombose, erlitten hätte. Die Aussagelast der ärztlichen Gutachten sei in diesem Fall extrem eindeutig, so der Wiesbadener Anwalt des Klägers Joachim Cäsar-Preller. Das mache ihn so einzigartig, weil diese medizinischen Daten sonst kaum jemand habe.