Wird es für die neuen Virusvarianten wie Delta und Omikron angepasste Impfstoffe geben? Der angepasste Impfstoff kommt – sagt die Politik. Am Donnerstag kündigte Gesundheitsminister Karl Lauterbach es fast beiläufig an, als er über Impfstoff-Lieferungen für die nächsten Monate sprach. Diese würden zum größten Teil bereits angepassten Impfstoff enthalten, so Lauterbach.



Am Freitag folgte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen: Die EU-Staaten hätten bei Biontech und Pfizer 180 Millionen Dosen bestellt. Und sie twitterte ein interessantes Detail: "Unsere Verträge sehen vor, dass die Unternehmen auf Anfrage innerhalb von 100 Tagen angepasste Impfstoffe entwickeln werden." Demnach gibt die Politik den Startschuss für die Produktion. Biontech selbst hatte nach ersten Studien zur Omikron-Variante mitgeteilt, dass auch das herkömmliche Vakzin wenigstens nach drei Dosen effektiv wirke.