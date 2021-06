Der Corona-Impfstoffkandidat des Tübinger Herstellers Curevac hat bei einer Zwischenanalyse die statistischen Ziele für die Wirksamkeit verfehlt. Das teilte das Unternehmen in der Nacht auf Donnerstag in einer Pflichtmitteilung mit. Für die laufende Impfkampagne in Deutschland wird der Impfstoffkandidat CVnCoV nach einhelliger Meinung der Experten zunächst keine Rolle mehr spielen. "In einer bislang beispiellosen Umgebung mit mindestens 13 Varianten innerhalb der untersuchten Teilmenge der Studienteilnehmer in dieser Zwischenanalyse erzielte 'CVnCoV' eine vorläufige Wirksamkeit von 47 Prozent gegen eine Covid-19-Erkrankung jeglichen Schweregrades und erreichte damit nicht die vorgegebenen statistischen Erfolgskriterien", heißt es in der Mitteilung des Unternehmens.