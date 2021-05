Auch die Kassenärztliche Bundesvereinigung rechnet damit, dass den Praxen bald der Biontech-Impfstoff ausgehen könnte. Die vom Bundesgesundheitsministerium angekündigten Mengen reichten nicht aus, um damit ab Mitte Mai Erstimpfungen in nennenswertem Umfang durchführen zu können, schrieb die KBV in einer Mittelung an die Arztpraxen.

Verantwortlich dafür sei eine Privilegierung der Impfzentren, sagt Ulrich Weigeldt vom Hausärzteverband. Bund und Länder seien gefordert, diese Privilegierung aufzugeben.



Silke Fließ vom Gesundheitsministerium Thüringens weißt das zurück. "Alles, was an zusätzlichem Impfstoff kommt, geht mit steigender Zahl auch an die Hausärzte", sagt Fließ. "Das heißt, die Länder werden gleichbleibend versorgt, um die Struktur aufrecht zu erhalten. Und um die Masse der Impfungen weiter zu bewältigen. Aber alles, was mehr kommt, das geht auch an die Hausärzte." Die Hausärzte machten im Grunde jetzt die gleiche Erfahrung wie die Zentren am Anfang, als immer zu wenig Impfstoff da war, so Fließ.