Für Apotheken bedeutet das Mitimpfen gegen Corona teils große Herausforderungen.

Die Zahl der mitteldeutschen Apotheken, die beim Impfstart dabei sind, bewegt sich im einstelligen Prozentbereich.

Das Impfen in Apotheken könnte eher in zukünftigen Wellen bedeutsam werden, weniger in der jetzigen.

In der Petersbogen-Apotheke in Leipzig-Mitte laufen die letzten Vorbereitungen. Der große Seminarraum der Apotheke wird zum Mini-Impfzentrum. Apotheken-Leiterin Birgit Schade erzählt, dass viele rechtliche Grundlagen in kürzester Zeit geklärt werden mussten: "Es gibt leider immer noch offene Punkte in Bezug auf die Abrechnung und die Meldung an das RKI. Aber die offenen Punkte werden sich sicherlich kurzfristig klären. Und der Impfstoff für den Start ist schon bestellt."

Bislang wenige Apotheken "impffähig"

In Sachsen haben sich bei der zuständigen Landesapothekerkammer bisher gerade einmal 63 Apotheken als "impffähig" gemeldet, sagt Vizepräsident Göran Donner: "Das sind weniger als 10 Prozent der sächsischen Apotheken. Im Übrigen bin ich, wenn ich mir so die Gesamtsituation gerade hier in Sachsen anschaue, der Auffassung, dass genug Möglichkeiten zum Impfen existieren." Das Angebot komme wohl zu spät, sagt Donner.

Von den 63 Apotheken in Sachsen wollten viele außerdem erst dann wirklich mit dem Impfen beginnen, wenn Arztpraxen im Umfeld an ihre Grenzen kämen, so Donner weiter.

Apotheken "sehr, sehr ausgelastet"

Fink ist wichtig, dass die Menschen jetzt nicht erwarten, sich in jeder Apotheke impfen lassen zu können. Auch in Sachsen-Anhalt haben bisher nur 15 Apotheken der zuständigen Apothekerkammer gemeldet, dass sie alle Voraussetzungen erfüllen, um impfen zu können. Das sind weniger als drei Prozent der hiesigen Apotheken.

Apothekerin: Schlechte Kommunikation in den Medien