Wie soll sich das weiterentwickeln? Diese Frage stellt sich auch Ärztin Yvonne Wilke. Wenn es um die Impfungen mit Astrazeneca geht, dann "hat es ein bisschen etwas von Lotterie". Ständig gebe es Unklarheiten. Bei ihren Patienten "ist ganz viel Unsicherheit da", sagt Yvonne Wilke aus dem Jerichower Land in Sachsen-Anhalt.

Das Problem: Rund um den Impfstoff Astrazeneca kam es immer wieder zu Pannen. Anfangs fehlten Studiendaten für Menschen ab 65. Als diese dann endlich vorlagen, gab es Lieferschwierigkeiten. Mitte März gab es erste Berichte von schweren Nebenwirkungen . Und darauf wurde in den europäischen Ländern ganz unterschiedlich reagiert. In Deutschland wurde das Impfen mit AstraZeneca erst ausgesetzt, dann fortgesetzt und schließlich nur noch für Menschen über 60 empfohle n. Für die gilt der der Impfstoff jedoch nach wie vor als sehr wirksam und vor allem auch als sicher.

Die Frau aus Leipzig dokumentiert all ihre Nebenwirkungen genau – denn von Thrombosen betroffen sind vor allem Jüngere. Bis dato sind in Deutschland 2,2 Millionen Menschen unter 60 Jahren mit Astrazeneca geimpft worden. Dabei sind in 52 Fällen Hirnvenenthrombosen aufgetreten. Zwölf Menschen sind verstorben: sechs Männer, sechs Frauen.