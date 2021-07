Die Kollegen im Nachbarland Sachsen bewerten die Lage inzwischen etwas anders. Sie haben sich entschieden, jetzt offensiv fürs Impfen zu werben. Auch aus Sorge, erneut die Hotels und Gaststätten schließen zu müssen, erklärt Axel Klein, Hauptgeschäftsführer beim sächsischen Hotel- und Gaststättenverband. "Wir hatten vor einer Weile noch die Situation, dass wir um jeden Impftermin gerungen haben. Jetzt ist es so, dass wir die Impfmöglichkeiten haben, aber die Impfquote in unserem Bundesland nachgelassen hat. Jetzt gibt es genug Termine und Impfstoff, deswegen werben wir jetzt dafür, das auch wahrzunehmen."

Und auch der Handelsverband, zu dessen Mitgliedern zum Beispiel Otto, Rewe, Douglas oder IKEA gehören, hat sich jetzt dazu entschieden, deutschlandweit unter anderem mit Plakaten in und an den Geschäften fürs Impfen zu werben. Verbandssprecher Stefan Hertel: "Den Impfappell haben wir genau jetzt veröffentlicht, weil wir auch den Eindruck haben, dass eine gewisse Impfmüdigkeit eingetreten ist. Das ist der Zeitpunkt, zu dem wir als Einzelhandel jetzt unseren Beitrag leisten wollen – zu sagen, wie wichtig diese Impfung ist." Alle Unternehmen im Vorstand und im Präsidium unterstützten die Aktion, so Hertel. Denn die Impfung sei der einzige Weg, auch in den Geschäften wieder Normalität zu ermöglichen.