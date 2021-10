Impf-Experten setzen im Kampf gegen Corona Hoffnungen auf den neuen Totimpfstoff Valneva. "Er vermittelt eine breitere Immunreaktion", sagt Dr. Thomas Grünewald, Infektiologe und Leiter Klinik für Infektions- und Tropenmedizin in Chemnitz, "und könnte für Booster-Impfungen sehr geeignet sein." Prof. Uwe Gerd Liebert, ehemaliger Direktor des Instituts für Virologie am Universitätsklinikum Leipzig, sieht zudem neue Chancen: "In Südostasien, Amerika oder Afrika gibt es viel höhere Todesfälle als bei uns. Da wäre dieser neue Impfstoff eine wirkliche Option".

Hier könnte zukünftig auch Valneva zum Einsatz kommen, glaubt Dr. Thomas Grünewald, der auch Vorsitzender der Sächsischen Impfkommission ist. Das Spannende dabei: "Es werden nicht nur Antikörper gegen ein Eiweißbestandteil des SARS-CoV-2 gebildet, sondern gegen mehrere. Das erhöht die Immunreaktion in der Breite auch im Vergleich zu anderen Impfstoffen", sagt er im Gespräch mit dem MDR Gesundheitsmagazin "Hauptsache Gesund". Konkret hat er dabei mögliche neue Corona-Varianten im Blick, die das Virus in Zukunft noch entwickeln könnte. So einen Impfstoff als Booster einzusetzen, kann vielversprechend sein, so Grünewald.