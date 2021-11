Faktencheck Wie gut ist der Fremdschutz von Covid-Impfstoffen wirklich?

Aber lässt sich daraus ableiten, dass die Impfstoffe keinen relevanten Fremdschutz bieten? Die Studienlage gibt diese Sichtweise jedenfalls nicht her. Einige Studien deuten zwar darauf hin, dass die Viruslast bei geimpften Infizierten genauso hoch sein kann wie bei ungeimpften. Andere Studien legen allerdings nahe, dass infizierte Geimpfte sehr wohl weniger ansteckend sind.

Ein entscheidender Faktor sei hier die Zeit, sagt Hajo Zeeb vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie in Bremen. Die Studien, die es dazu gebe, legten ganz klar nahe, dass es einen Fremdschutz gebe: "Deutlich erniedrigte Übertragungen – allerdings nur in den ersten Monaten nach der Impfung. Insofern ist das zu bedenken. Die Zeitlichkeit ist eine ganz wichtige Sache dabei. Also: Fremdschutz ja, aber eben nicht sehr dauerhaft."