Ab wann und wo können Kinder zwischen fünf und elf Jahren in den drei Ländern geimpft werden?

In Sachsen wird der neue Kinderimpfstoff nach Angaben des Sozialministeriums in Dresden voraussichtlich am Mittwoch (15.12.) erwartet. Dann soll damit vor allem bei Kinder- und Hausärzten geimpft werden, zunächst beteiligen sich etwa 100 Kinderärzte an den Impfungen. Geplant seien zudem zusätzliche Impfmöglichkeiten an zentralen Orten, separat von Impfangeboten für Erwachsene. Dies könne etwa durch extra Impfstrecken gewährleistet werden. Termine dafür sollen ab dieser Woche auch im Impfportal für Sachsen freigeschaltet werden.



Außerdem haben mindestens elf Krankenhäuser in Sachsen angekündigt, fünf- bis elfjährige Kinder zu impfen. Im Leipziger Herzzentrum wurden bereits vergangenen Mittwoch jüngere Kinder geimpft. In Sachsen gibt es den Angaben zufolge etwa 220.000 Kinder in der Altersgruppe.

In Thüringen sind die ersten 3.000 Termine seit 8. Dezember im zentralen Impfportal buchbar. Auch hier sollen Kinder-, Jugend-, und Hausärzte die Mädchen und Jungen zwischen fünf und elf Jahren impfen. Zudem können sie laut Kassenärztlicher Vereinigung bis zum 23. Dezember zunächst nachmittags im Impfzentrum in Gera sowie in den Impfstellen Erfurt (Katholisches Krankenhaus), Sömmerda und Leinefelde geimpft werden. Jena will in dieser Woche ein zweites kommunales Impfzentrum speziell für Kinder im Volkshaus eröffnen.



Ab dem 27. Dezember soll das Angebot auf alle Impfstellen des Landes ausgeweitet werden. Dann sollen sich Kinder überall nachmittags impfen lassen können. In Thüringen leben 130.700 impfberechtigte Kinder in der Altersgruppe von fünf bis elf Jahren.

In Sachsen-Anhalt sollen die Impfungen für Kinder ab 5 Jahre ebenfalls in dieser Woche starten. In einer Abfrage hätten bislang (Stand 9.12.) 87 Kinder- und Jugendärzte ihre Bereitschaft erklärt, Kinder dieser Altersgruppe zu impfen, teilte das Gesundheitsministerium in Magdeburg mit. 40 von ihnen seien bereit, bei Bedarf auch in den Impfzentren zu unterstützen.