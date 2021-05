Dr. Martin Terhardt Martin Terhardt ist Arzt in Berlin und Mitglied in der Ständigen Impfkommission (Stiko) am Robert Koch-Institut. Dort gehört er zur Arbeitsgruppe "Covid-19-Impfung“ und vertritt die Kinder- und Jugendärzte. Die Stiko empfiehlt, welche Impfstoffe wann, wie und an wen in Deutschland verabreicht werden sollten. Sie entwickelt dafür eine Risiko-Nutzen-Abwägung.