Bei Kindern und Jugendlichen wurde bisher der Impfstoff von Biontech/Pfizer am meisten verabreicht. Hier beträgt die Melderate 0,60 auf 1.000 Impfdosen. Am häufigsten wurde von Schmerzen an der Injektionsstelle, Kopfschmerzen, Ermüdung und Fieber berichtet. Schwerwiegende unerwünschte Reaktionen wurden in circa 23 Prozent der Meldungen beschrieben. Insgesamt gab es 2.777 gemeldete Verdachtsfälle in der Altersgruppe. Aus den Daten geht also hervor, dass vorübergehende und kurzfristig andauernde Lokal- und Allgemeinreaktionen auch hier am häufigsten gemeldet werden.