Grund für das verhaltene Interesse an einer Impfung mit Astrazeneca sind Berichte über Gesundheitsrisiken. Der von der britischen Oxford-Universität entwickelte Vektor-Impfstoff hat in wenigen Fällen bei Geimpften Blutgerinnsel im Gehirn ausgelöst. Vor allem in jüngeren Altersgruppen und bei Frauen traten diese teils tödlichen Hirnvenenthrombosen auf.